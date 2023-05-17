«جسد الروح المصرية ببراعة».. كيف تحدّث لينين الرملي عن عادل إمام؟

عدد من الأعمال السينمائية المميزة، جمعت عادل إمام الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ83 اليوم، والكاتب والمؤلف لينين الرملي، كان بدايتها فيلم الإرهابي الذي أُنتج عام 1994، وهو العمل الذي قرر به الزعيم أن يواجه الإرهاب والجماعات المتطرفة، التي توحّشت أفعالها خلال هذه الفترة.

عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ83

وبسبب فيلم الإرهابي، فاز عادل إمام بجائزة التمثيل الأولى من المهرجان القومي الأول للسينما للمصرية عام 1995، وهو من إخراج نادر جلال، وبطولة مديحة يسري، وشيرين، وإبراهيم يسري، وأحمد راتب، ومحمد الدفراوي، وسعيد طرابيك، وحنان شوقي، وصلاح ذوالفقار، الذي توفي قبل استكمال مشاهده الأخيرة في الفيلم.

وفي لقاء تليفزيوني على شاشة التليفزيون المصري مع المذيعة أميرة عبدالعظيم، وصف المؤلف لينين الرملي، الزعيم، بالفنان المميز الذي يختلف عن غيره من النجوم، لقدرته على تجسيد الروح المصرية بمختلف أشكالها، سواء «الفلاح، والصعيدي، والمدمن، والفقير، من أبناء الطبقة المتوسطة، والإرهابي، والغني، وابن البلد» وغيرها من الأدوار التي أداها باحترافية.

وأشار لينين الرملي، إلى أنّ كل شخصية يقدمها عادل إمام يكون قادرًا على أن يعكس روحها على أدائه ببراعة، فضلًا عن اختلافه الشديد عن أي كوميديان آخر، خاصة وأنّه يجمع بين «التمثيل والإضحاك»، قادرًا على التقمص والأداء وتقديم الكوميديا في الوقت ذاته، وهو ما ظهر جليًا مع أول أدواره «دسوقي أفندي» ومقولته الشهيرة «بلد شهادات صحيح» في مسرحية أنا وهو وهي مع فؤاد المهندس.

من الأعمال التي قدّمها لينين الرملي مع عادل إمام، بخلاف فيلم الإرهابي عام 1994، فيلم بخيت وعديلة عام 1995، وفيلم بخيت وعديلة 2: الجردل والكنكة عام 1996، وفيلم هاللو أمريكا عام 2000.