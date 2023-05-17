«زعيم مدرسة المبادئ».. حكايات الفنانين مع عادل إمام خلف الكواليس

زعيم الفن، ورئيس جمهورية الضحك، تربّع على عرش نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي لأكثر من 50 عاما، قدّم فيها أعمالا مميّزة حققت نجاحا كبيرا، سواء على مستوى الجمهور أو النقاد، لكن عادل إمام لكن يكن زعيما في الفن فقط، بل كان «مدرسة» تعلّم فيها الشباب المبادئ والقيم، أنار لهم فيها نبراس الفن، وأعطاهم «خلطة النجاح» التي استكملوا بها مشوارهم في الفن.

قاموس المبادئ

دروس ومواقف حياتية، قدّمها عادل إمام لشباب الفن، شكّل بها طريقهم، ومنهم الفنان أكرم حسني، الذي جمعه موقفا مع الزعيم، تعلّم فيه معنى الالتزام، كشف أكرم تفاصيله في لقاء تلفزيوني سابق، قائلا إنّ الزعيم دعاه لحضور مسرحية، وتصادف في ذات اليوم استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، ما تسبب في تأخره عن الحضور: «لما وصلت كان العرض خلص، روحت وقابلته قالّي عيب تتأخر، عشان تبقى فنان لازم تتعلم الالتزام، من وقتها اتعلمت معنى الالتزام والانضباط في المواعيد».

دعم نفسي

عاش الفنان ماجد الكدواني، حالة نفسية سيئة بسبب فيلم جاي في السريع، الذي واجه بعض الإخفاض لدى عرضه في السينمات، لكنّه تجاوز الأزمة بفضل مفاجأة من الزعيم عادل إمام، تحدّث عنها في حوار تلفزيوني سابق، قائلا إنّه بدأ العمل في الفيلم بعد وفاة والدته، وكانت حالته النفسية سيئة للغاية، وما زاد الأمر سوءا هو إخفاق الفيلم في السينمات: «كنت قاعد سرحان واتفاجئت بمكالمة من الزعيم عادل إمام، قالّي يا ماجد متشغلش بالك بأي حاجة، أنت مثل وسيب السوق يوديك مكان ما يحب».

قوة الرفض

«قدّم لي الزعيم نصيحة سأعمل بها طوال حياتي».. جملة وصف بها الفنان محمد إسماعيل عبدالحافظ، علاقته بالزعيم عادل إمام، الذي يناديه دائما بـ«عم عادل»، مضيفا في حوار تلفزيوني سابق، أنّ الزعيم طلب منه تعلّم «قوة الرفض»، واختيار أدواره بعناية: «سمعت بنصيحته، والدليل على ده إني مشتغلتش في أي مسلسل بعد دور عصام النمر».

تختلف الأجيال، ويظلّ الزعيم كما هو، زعيما ومعلما وقدوة، وهو ما حدث مع الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي تحدّث عن موقف مميّز له مع عادل إمام لم ينسه طوال حياته، وكشف تفاصيله في حوار تلفزيوني سابق، قائلا: «اتعلمت منه الدقة والانضباط، شخص ملتزم في كل حاجة، في مرة كان فيه مشهد ارتجلت فيه وانبهر بيّا جدا، لما روحت قالّي تعالى بكرا هنعيد المشهد، أنا اتصدمت قولت في حاجة حصلت، لكن قال وقتها إنّ المشهد ده بتاع أحمد حلاوة وأنتوا لغوشتوا عليه».