ماذا فعل عادل إمام ليرفع أجر ممثل مغمور من 20 إلى 500 جنيه؟.. حيلة ذكية

مسيرة فنية طويلة وحافلة بالنجاحات المتتابعة، صنعها الفنان عادل إمام، برحلة لا مثيل لها ويصعب تكرارها، انفرد خلالها بقمة الفن العربي لعقود، وسكن قلوب الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج، وبلفتات إنسانية تبرز جوانب أخرى بشخصية الزعيم، تكتمل صورته التي رسمها لنفسه واستحق عنها لقب «الزعيم».

موقف إنساني للزعيم عادل إمام

الماكيير السينمائي محمد عشوب، كشف عن موقف إنساني للزعيم عادل إمام، قال إنّه «من مواقف الزمن الجميل»، لأحد أشهر الفنانين على الساحة الآن - طلب عدم ذكر اسمه -، حين كان يبدأ مسيرته الفنية بنهاية ثمنينيات القرن الماضي، وأدى دور صغير بأحد أفلام عادل إمام، ليفاجأ هذا الفنان أنّ أجره عن 4 أيام تصوير هو 20 جنيهًا أعطاها له منتج العمل، أي أنّ اليوم بـ5 جنيهات.

حيلة ذكية ساعد بها الزعيم ممثل أصبح نجم مشهور

ذهب الفنان إلى «عشوب» وروى له الأمر وهو حزين، قائلا: «قالي بص يا عم محمد، فلان أدالي كام؟»، وهو ما أحزنه وضايقه بشدة، يقول: «حكيت اللي حصل لـ الزعيم، هو كان بيحب الفنان الصاعد وبيضحك معاه كتير، وبمجرد ما سمع استدعى مدير الإنتاج والمدير المالي وطلب منه 500 جنيه، هو حط نفسه مكانه عشان كده ساعده، أخد الفلوس من إيد المدير المالي وأداهم للفنان وقاله ده أجرك عن الـ4 أيام، طبعا كله سكت، كلام عادل إمام يمشي على طول».

وتابع عشوب: «مدير الإنتاج صرخ وقاله يا أستاذ عادل هقول للمنتج إيه؟، قاله بلغه إنّ عادل إمام أخدهم، الفنان ده بقى نجم كبير أوي».