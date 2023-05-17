استمرار إبداعات ملتقى شباب المحافظات الحدودية في العريش

جولة جديدة شهدتها فعاليات الملتقى الثقافي الحادي عشر لشباب المحافظات الحدودية «أهل مصر»، صباح اليوم الأربعاء، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمدينة العريش خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو الجاري.

واستقبل قصر ثقافة العريش، في اليوم الرابع للملتقى، الورش الحرفية والفنية، والتي استمر المدربون خلالها في تدريب وتعليم الشباب المشاركين في الملتقى من محافظات مطروح، والوادي الجديد، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء والقاهرة.

ورشة دراما المسرح

في ورشة دراما المسرح، قام المخرج مجدي الشريف بتوزيع أدوار النص المسرحي الخاصة بكل فرد من فرق العمل والتدريب على النص المسرحي، وفي ورشة المجسمات بالورق استمر المدرب خالد عبد الحميد في عمل النماذج وتعليم الشباب كيفية تنفيذ المجسمات وكيفية تثبيت الأجزاء ببعضها، أما ورشة النقش على الصدف فتابع الفنان جلال عبد الخالق تعليم المتدربين كيفية عمل النحت البارز في القطعة الفنية والتأكيد على النحت البارز والغائر؛ وفي ورشة الطرق على النحاس للمدرب يوسف جلال استكمل المتدربون عمل الطرق البارز على القطعة النحاسية لإبراز اللوحة والتأكيد على الغائر والبارز.

ورش عمل مختلفة

أما فنيات الخيامية فتابع خلالها مع الفنان كريم خلف لتعلم كيفية تصميم شنطة من قماش الدك وعمل تصميم تراثي عليها من قماش الداكرون وتعليم رسم الموتيفات على الشنطة، وفي ورشة الجلد استمر المدرب مصطفى إسماعيل في استكمال تفصيل الجلد إلى شنط وأحزمة ومحافظ على الباترون، وشرحت المدربة رانيا المهدي في ورشة الديكوباج كيفية سد الفراغات بالمعجون، وسد المسامات بالبلاستيك الأبيض كما تم تحديد الصور لعمل التابلوهات واللوحات، وفي ورشة الحلي قامت المدربة حورية عصمت بالاستمرار في تعليم المتدربين كيفية اختيار القطع الفنية المستخدمة في العقود وتشكيلها وكيفية دمج الاحجار مع القطع النحاسية في عمل الكوليهات وأشكال متنوعة من الحلي والإكسسوارات.

استمرار الفعاليات حتى الجمعة

وتستمر فعاليات الملتقى حتى يوم الجمعة المقبل، والذي يأتي ضمن البرنامج الرئاسي «أهل مصر» المعني بأبناء المحافظات الحدودية، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بهذه المحافظات، ويشهد عددا من الورش الحرفية والزيارات التثقيفية لمعالم ومشروعات محافظة شمال سيناء بخلاف الفعاليات الفنية بقصر ثقافة العريش، في ضوء تكثيف فعاليات وزارة الثقافة بأرض الفيروز.