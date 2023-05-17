نجوم الفن يدعمون مي سليم بعد تعرضها لحادث سير: «ربنا يحفظك»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الفنانة مي سليم، بعد تعرضها، أمس الثلاثاء، لحادث سير أدى إلى تهشم سيارتها.

مي سليم تبعث رسالة للجمهور

وأرسلت مي سليم، منذ قليل، رسالة طمأنة لجمهورها بشأن حالتها الصحية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «حقيقي المواقف الصعبة بتبين معادن الناس ومحبتهم، وأنا ربنا أنعم عليّ بأجدع أخوات وجمهور، عاجزة عن الشكر لكل من سأل علي بمكالمة أو رسالة».

وأضافت: «أنا، ولله الحمد، بخير، وبحمد ربنا على كل حاجة هو كتبها لي.. شكرا، وربنا ما يوريكم أي حاجة وحشه أبدا، الحمدلله الذي نجانا ووهبنا الحياة من جديد».

نجوم الفن يدعمون مي سليم

وانهالت تعليقات أصدقاء مي سليم من الوسط الفني، إذ علّق أمير صلاح الدين على منشور مي سليم، قائلا: «ألف سلامة عليكي يا ميمو، ربنا يحفظك من كل شر»، وقال محمد دياب: «ألف سلامة يا غالية، ربنا يحفظك»، وذكرت جيهان خليل: «حبيبة قلبي، ألف سلامة عليكي، ماكنتش أعرف، الحمد لله على سلامتك»، وقالت مي كساب: «ربنا يحفظك»، أما شذى فعلقت: «يا حبيبتي، 1000 حمدلله على سلامتك».

أما منة فضالي فعلقت، قائلة: «حمدالله علي سلامتك، ربنا يكفيكي شر العين»، وقال بيتر ميمي: «حمدلله على سلامتك»، وقالت المؤلفة إنجي علاء: «حمدلله على سلامتك».