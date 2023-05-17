ما مرادف كلمة «السَّامقة»؟.. سؤال لطلبة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

أدى نحو 63 ألفاً و307 طالباً وطالبة بمحافظة كفر الشيخ أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام 2022 - 2023، فى مادتى «اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية»، في 347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، علي مستوي المحافظة.

مرادف كلمة «السَّامقة»

وتضمن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، سؤال عن مرادف كلمة «السَّامقة»، ومن بين الاختيارات «الوثيقة - المرتفعة - المثمرة - الثابتة»، والصحيح «المرتفعة»، وجمع كلمة «مطيَّة»، ومن بين الاختيارات «أمطية - مطايا - مطاوٍ - مطاي»، والصحيح «مطايا».

أسئلة التعبير الإبداعي

كما جاءت أسئلة التعبير الإبداعي عن موضوعات «اختيار الصديق مسئولية كبيرة، قد تكسبُك الخيرَ أو تجلبُ لك الشَّرَ»، و«بسواعد الشَّباب القويَّة، وعزيمتهم الصلبة وعطائهم المتدفق تتحقق الآمال، وتُبني الأمجاد»، بينما التعبير الوظيفي عن «اكتب برقية تهنَّئ فيها زملائك الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة»، وتضمنت أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، أيضاً سؤالاً بعنوان «على من تقع مسئولية النهوض بالأوطان؟».

وفي سياق متصل، عبّر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، عن سعادتهم بمستوى امتحان اللغة العربية الذي جاء متوسطاً وسهلاً، وفقاً لما ذكره بعض الطلاب لـ«الوطن»، مؤكدين أن الوقت كان كافياً للإجابة عن جميع الأسئلة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، توزيع درجات اللغة العربية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، وفق ما حدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما يلي:

- المجموع الكلي لامتحان اللغة العربية: 40 درجة.

- التعبير «الوظيفي والإبداعي»: 7 درجات.

- القراءة «القصة والقراءة المتعددة»: 9 درجات.

- النصوص «النثر والشعر»: 10 درجات.

- النحو: 10 درجات.

- الخط: درجتان.

- الإملاء: درجتان.