انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

انطلقت منذ قليل، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة كفر الشيخ، والتي تستمر حتى الاثنين 22 مايو 2023.

ويؤدي طلاب كفر الشيخ امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، في مادة «اللغة العربية والخط والإملاء» لمدة ساعتين ونصف، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا، ومادة «التربية الدينية»، لمدة ساعة ونصف من الساعة الثانية عشر مساءً وحتى الساعة الواحدة والنصف مساءً.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ كل استعداداتها، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2022 - 2023، والتي تبدأ اليوم الأربعاء 17 مايو وتنتهي الاثنين 22 مايو الجاري، وذلك بإعلان الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، حفاظا على صحة الطلاب، والمشاركين في الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سُبل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأدائهم الامتحانات في يُسر.

عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

ويؤدي 63 ألفا و307 طالبا وطالبة بمحافظة كفر الشيخ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 أمام 338 لجنة بـ3 قطاعات، و194 طالب بالشهادة الإعدادية المهنية، موزعين على 13 إدارة تعليمية.