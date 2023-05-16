527 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 12 محافظة

انتظمت، اليوم الثلاثاء، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا للجداول المعتمدة رسميًا في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم الموجودة بمختلف المحافظات.

وفيما يلي ننشر الامتحانات التي سيؤديها الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الـ12 محافظة التي بدأت فيها امتحانات الشهادة الإعدادية، وهي كالتالي:

ويؤدي 125 ألفًا و509 طلاب وطالبات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة الدقهلية، في مادتي الهندسة والتربية الفنية، داخل 583 لجنة على مستوى المحافظة.

ويؤدي 3 آلاف و360 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة جنوب سيناء، في مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، داخل 74 لجنة على مستوى المحافظة.

ويؤدي 9 آلاف و243 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة شمال سيناء، في مادتي الهندسة والتربية الفنية، داخل 88 لجنة على مستوى المحافظة.

يؤدي 26 ألفًا و886 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة الإسماعيلية، لليوم الثاني، في مادة اللغة الإنجليزية، داخل 166 لجنة على مستوى المحافظة.

ويؤدي 8 آلاف و521 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، على مستوي محافظة البحر الأحمر، في مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، داخل 61 لجنة على مستوى المحافظة.

ويؤدي 27 ألفًا و334 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة أسوان، في مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، داخل 303 لجنة على مستوى المحافظة.

ويؤدي 64 ألفًا و215 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة الفيوم، في مادة اللغة الأجنبية الأولى، داخل 259 لجنة على مستوى المحافظة.

يؤدي 88 ألفًا و691 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، على مستوى محافظة سوهاج، في مادة اللغة الأجنبية، داخل 467 لجنة على مستوى المحافظة.

ويؤدي 32 ألفًا و140 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة دمياط، في مادتي الهندسة، والتربية الفنية، داخل 164 لجنة على مستوى المحافظة.

ويؤدي 121 ألفًا و487 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة البحيرة، في مادتي الهندسة، والتربية الفنية، داخل 668 لجنة على مستوى المحافظة.

ويؤدي 13 ألفًا و795 طالبًا وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة بورسعيد، في مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الدينية، داخل 68 لجنة على مستوى المحافظة.

ويؤدي 5 آلاف و23 طالبًا وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة الوادي الجديد، في مادة الجبر، داخل 119 لجنة على مستوى المحافظة.

إجراءات الوزارة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ووضعت وزارة التربية والتعليم عدة إجراءات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، ومنها:

- حظر اصطحاب التليفون المحمول في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لأى عضو داخل اللجنة، وكذلك الطلاب، وستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يُخالف ذلك.

- التصدى بكل حزم لأى محاولات غش أو أى تجاوزات داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

- تأمين أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وفق خطة عمل مُحكمة حتى وصولها إلى الطلاب باللجان.

- يُترك لكل مدرسة حرية تحديد موعد امتحان اللغة الأجنبية المستوى الرفيع وزمن الإجابة ساعتان، واللغة الأجنبية الثانية ساعة ونصف بمدارس اللغات الرسمية التجريبية والخاصة.