«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية في اليوم الأول

أدى طلاب الشهادة الإعدادية، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، امتحانات اليوم الأول لامتحانات الترم الثاني من العام الجاري 2023، في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية، وذلك داخل 388 لجنة على مستوى المحافظة، إذ بلغ عدد الطلاب 63 ألفا و307 طالبا، بينما أدى عدد 194طالبا بالشهادة الإعدادية المهنية امتحانات الترم الثاني من العام الجاري، دون شكاوى تذكر.

تفاصيل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في كفر الشيخ، أن طلاب الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ أدوا امتحانات مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية، وسط أجواء يسودها الهدوء، وعمليات تأمين وفرد كردون أمني خارج نطاق اللجان من قبل الأجهزة الأمنية، لمنع أي حالات غش قد تحدث، بينما أعرب عدد من الطلاب أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، دون وجود أي شكوي عن عملية سير الامتحانات.

وأضاف أن غدا الخميس سيؤدي الطلاب 18مايو، امتحان مادتي الهندسة من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر، والحاسب الآلي لمدة ساعة، خلال الفترة من 11.30 حتى 12.30.

وأوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن اليوم الأول بامتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، قد مر بشكل هادئ، ولا يوجد أي شكاوي من داخل 388 لجنة على مستوى المحافظة، وأنه تابع من خلال الغرفة المركزية ومقرها مديرية التربية والتعليم، بمدينة كفر الشيخ، توزيع المراقبين والملاحظين داخل اللجان، وكذلك عملية توزيع كراسات الإجابة، والأسئلة، مع توفير كل الخدمات خلال أداء الامتحانات للطلاب، من تهوية، وإضاءة، وخدمات طبية حال لزم الأمر لذلك.