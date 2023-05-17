اتحاد النقابات الفنية يحذر من الكيانات والمنظمات الوهمية

أصدر المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، بيانا، حذر فيه من الكيانات الوهمية، مشيرا إلى أن البعض قد يتورط فيها دون قصد، وهذه الكيانات تسيء للأعضاء في مصر والعالم.

وقال «عمر» في بيانه: «الاتحاد العام للنقابات الفنية نقابة المهن التمثيلية، نقابة المهن السينمائية، نقابة المهن الموسيقية بخطوات حثيثة يبذل الجهد من أجل تطوير وإنماء صناعة الدراما التليفزيونية والسينمائية وفجأة تنتشر وبكثافة كيانات ومنظمات وهمية تزعم تكريم ومنح دروع ودرجات الدكتوراه الفخرية لأعضاء النقابات الفنية الثلاث».

تفاصيل بيان اتحاد النقابات الفنية

وأضاف عمر: «مما يشكل إساءة بالغة للأعضاء بمصر والعالم وخاصة أن هذه المؤسسات تهدف الى الارتزاق وجلب الأموال الغير مشروعة والاتحاد العام للنقابات الفنية يؤكد على التقدير والاحترام لكل الكيانات ذات السمعة الطيبة والموثقة من الجهات ذات الصلة والرسمية بالمؤسسات المصرية».

رئيس النقابات الفنية يوجه لرسالة لأعضاء النقابات

واختتم عمر عبد العزيز بيانه مهيب بأعضاء النقابات الفنية الثلاث توخى الحذر والحيطة من التورط دون قصد في أي أمر مشابه، من شأنه أن يسئ للحركة الفنية في مصر والوطن العربي والعالم .