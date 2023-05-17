شقيق عادل إمام: «الزعيم» يحتفل بعيد ميلاده الـ83 في المنزل مع أسرته

حرص المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية لـ«الزعيم»، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده الـ83، اليوم الأربعاء، خاصة أنه بعيد عن الأضواء منذ 3 أعوام تقريبًا.

وقال عصام إمام، لـ«الوطن»، إنّ عادل إمام بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أسرته وأحفاده، إذ يحتفل بعيد ميلاده اليوم وسط عائلته الصغيرة في المنزل.

عادل إمام يواصل التحضير لفيلم «الواد وأبوه»

في سياق آخر، لا يزال الفنان عادل إمام، يواصل التحضيرات الخاصة بمشروعه السينمائي الجديد، فيلم «الواد وأبوه» الذي يشهد عودته إلى السينما مُجددًا بعد غياب دام نحو 13 عامًا تقريبًا، منذ فيلم «زهايمر» الذي عُرض عام 2010.

ومن المُقرر أنّ يُشارك محمد عادل إمام، والده في بطولة فيلم «الواد أبوه»، وهو من إخراج رامي إمام، وإنتاج عصام إمام، بينما لم يجري الاستقرار على أي مواعيد لتنفيذ المشروع حتى الآن.

وكانت آخر أعمال عادل إمام التليفزيونية، مسلسل «فلانتينو» الذي عُرض في موسم دراما رمضان لعام 2020، وتدور أحداثه حول امتلاك «نور عبد الحميد» الشهير بـ«فلانتينو» وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجريات الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.