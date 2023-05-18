«الصوفية» بكفر الشيخ: لن نحتفل بـ«مولد الدسوقي».. والمريدون اكتفوا بزيارة المقام

كشف محمد مختار أبو زيد، وكيل عام مشيخة الطرق الصوفية بدسوق، في محافظة كفر الشيخ، حقيقة ما تردد عن الاحتفال بـ«المولد الرجبي» للعارف بالله إبراهيم الدسوقي، الذي كان من المقرر أن يُحتفل به اليوم الخميس، مشيراً إلى أنه لن تُقام أي احتفالات رسمية بـ«المولد الرجبي»، التزاماً بقرارات الدولة بإلغاء إقامة الموالد على مستوى الجمهورية منذ جائحة كورونا في عام 2020.

«أبو زيد»: رواد ومحبو الطرق الصوفية حرصوا على زيارة مقام «الدسوقي»

وذكر «أبو زيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك بعض رواد ومحبي الطرق الصوفية حرصوا على زيارة مقام وضريح العارف بالله إبراهيم الدسوقي، دون تجمعات أو احتفالات كما كان يحدث في الماضي، مؤكداً أنه لم يتم إقامة أي خيام حول المسجد الإبراهيمي، ولم يتم معرفة هل سيتم الاحتفال بالمولد الرسمي لـ«الدسوقي» في شهر أكتوبر المقبل من عدمه.

الفرق بين «المولد الرجبي» والمولد الرسمي؟

وأوضح «أبو زيد»، أن هناك فرقاً بين «المولد الرجبي» و«المولد الرسمي» للعارف بالله إبراهيم الدسوقي، منوهاً بأن «المولد الرجبي» معروف بـ«المولد الصغير» ويُقام سنوياً احتفالاته في شهر أبريل أو شهر مايو، «والمولد الرسمي» معروف بـ«المولد الكبير» وتُقام احتفالاته في شهر أكتوبر من كل عام بحسب ما تُحدده المشيخة العامة للطرق الصوفية.

ما هو «المولد الرجبي»؟

ووفقاً لـ«أبو زيد»، فإن العارف بالله إبراهيم الدسوقي، صاحب الضريح بمدينة دسوق، والعارف بالله أحمد البدوي، صاحب الضريح بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، هما الوليان الوحيدان اللذان يُقام لهما ما يُسمى بـ«المولد الرجبي»، رواياً أن «المولد الرجبي»، قيل إنه نُسب إلى رجل يُسمى «الشيخ رجب المحلاوي»، من كبار تجار مدينة طنطا، غاب عن مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، والعارف بالله أحمد البدوي، لكونه من مريدهما وكان يؤدي فريضة العمرة، وعندما عاد أقام مولداً مصغراً لهما، فسُمي فيما بعد بـ«المولد الرجبي» للدسوقي والبدوي.

مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

جدير بالذكر، إن مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، وكان قبل فترة «كورونا» يحتفل به أكثر من 77 طريقة صوفية، كما يزوره أكثر من 2 مليون زائر من مُختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأوروبية.