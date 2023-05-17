خبير اقتصادي لـ إكسترا نيوز: مبادرة «ابدأ» تستهدف استثمارات بـ200 مليار جنيه

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة المصرية تُنفذ في ظرف مهم جدا، يتعلق بمشكلة سلاسل الإمدادات التي تضرب العالم، وكذلك حالة التضخم الكبيرة التي طالت الاقتصادات العالمية، ما أدى لارتفاع تكلفة الواردات، وفي المقابل منح ذلك ميزة نسبية للإنتاج في مصر تتعلق باستخدام الخامات المحلية.

3 محاور جديدة

وأضاف وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن توطين الصناعة مهم جدا فى ظل وجود الحافز، حيث قدمت الدولة المصرية من خلال مبادرة «ابدأ» حوافز جديدة من المحور الأول للمبادرة التي تتضمن 3 محاور.

استثمارات بأكثر من 200 مليار جنيه

وتابع، بأن المحور الأول يتضمن تحفيز الصناعة ودعمها من خلال تقديم المبادرات والحوافز مما يعزز من الميزة النسبية للاقتصاد المصري، والمحور الثاني يشمل تكوين شركة «ابدأ» بحصة حاكمة من «حياة كريمة»، وهنا تأتى الشراكة ما بين مبادرتين مهمتين، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف استثمارات بأكثر من 200 مليار جنيه في فترة من 3 إلى 5 سنوات.

وأوضح «جاب الله»، أن المبادرة تقوم على تدريب الشباب بالمحافظات على الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.