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رئيس الوزراء: سلسلة إعفاءات جمركية وضريبية وإدارية للأنشطة الصناعية قريبا

كتب:

محمد أيمن سالم
06:26 م | الأربعاء 17 مايو 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المستثمر العقاري المقسط لثمن الأرض التي حصل عليها من الدولة يدفع بالفعل ثمن الفائدة السارية، وتمت الموافقة لمدة عامين على دفع 10% فقط من قبل المستثمر، بالإضافة لمد مدد تنفيذ المشروعات العقارية بنسبة 20% من المدة الزمنية الخاصة بها، لمواجهة الضغوط التي طرأت على المطور العقاري.

اعتبار المشروع مكتملا بعد تنفيذ 85% منه

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة كانت تعتبر المشروع مكتملا في حال تحقيق 90% من خطته ولكن الآن أصبح الاعتماد من 85%، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه قطاع الصناعة بعدد من إعفاءات الرسوم الجمركية والإدارية، خاصة في المناطق الجديدة أو الأنشطة الصناعية الجديدة ويتم تحديدها من وزير الصناعة، بالإضافة لحوافز ضريبية.

تفعيل رخصة التشغيل لمدة 5 سنوات بدلا من عام واحد

وأشار مدبولي إلى أنه تمت الموافقة على أول قرار لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأراضي المشروعات الصناعية سيتم تخصيصها بعد دفع مقدم الأرض وتحديد عامين كفترة سماح يمكنه خلالها إنشاء المصنع ويبدأ التشغيل، ومن ثم يسدد باقي ثمن الأرض على أقساط، وكذلك تفعيل رخصة التشغيل لمدة 5 سنوات بدلا من عام واحد.

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