في 5 خطوات.. اعرف طريقة شراء وثائق الاستثمار في صندوق الذهب

بدءا من 10 جنيهات فقط، يتيح أول صندوق للاستثمار في الذهب بيع وثائق الاستثمار، الأحد المقبل، وذلك بعدما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب، لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.

وثائق الاستثمار في صندوق الذهب

وعن الخطواط اللازمة من أجل شراء وثائق الاستثمار في صندوق الذهب، يرصدها التقرير في النقاط التالية:

- يجب تكويد راغب الاستثمار في صندوق الذهب بالبورصة.

- يمكن إجراء عملية التكويد للعميل إن كان غير مكود، خلال دقائق، عن طريق أي شركة تداول أوراق مالية.

- أن يفعل العميل حساب 009 الخاص بالاستثمار في الوثائق.

- إجراء إيداع لدى شركات التلقي وهم 9 شركات تداول أوراق مالية بالإضافة إلى الشركة مدير الصندوق والذي يسمى «az- gold».

خطوات شراء وثائق الاستثمار في صندوق الذهب

- الشراء في أوقات الاكتتاب وهي يومي الاثنين والخميس حتى الـ 12 مساء.

وتحول جهات التلقي رؤوس أموال المكتتبين في الوثائق إلى ذهب، عن طريق التعامل مع شركات مرخص لها بأداء نشاط الشراء والبيع، ومقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لـ أحمد أبو السعد، خبير إدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية.

وأضاف خبير إدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، أنَّ الرقابة المالية اشترطت وجود شركات مصرية مقيدة بسجلات الهيئة بمزاولة نشاط التأمين للتأمين على الذهب، بما يضمن أعلى معدلات السلامة للعملاء، واستقطاب شريحة أوسع من راغبي الادخار بسعر يبدأ من 10 جنيهات.