كيف يمكن الاستثمار في صندوق الذهب؟.. تقرير يوضح

قالت شركة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتسويق الذهب، إنه يمكن الاستثمار في صندوق الذهب عبر شراء وثيقة صادرة عن الصندوق، تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر.

وأضافت «جولد بيليون» أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتيح الاستثمار في صندوق الذهب عبر شركة «مباشر تريد»، من خلال فتح حساب لدى الشركة الموكلة بذلك من جانب الهيئة، وذلك عن طريق الاتصال على رقم الساخن 16699.

خطوات شراء الوثيقة في صندوق الاستثمار في الذهب

ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب في صندوق الذهب اعتبارًا من 21 مايو الحالي، على أن تكون القيمة الاسمية للوثيقة 10 جنيهات، ويمكن للعميل أن يتعاقد عبر شركة «مباشر تريد» على شراء الحد الأدنى للوثائق وعددها 10 وثائق بقيمة 100 جنيه، ودون حد أقصى.

ومن المفترض أن يتم إتاحة الوثائق للشراء والبيع بعد انتهاء الاكتتاب الأولي في الصندوق يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع حتى الساعة 12 ظهرًا.

البيع والشراء في صندوق الذهب

وأوضحت الشركة أنه من المقرر أن تتم تسوية أموال البيع للوثائق بعد يومين من إتمام العملية، لكن تتم التسوية لأموال شراء وثيقة الذهب في نفس اليوم، وهذا يعني أنه إذا اشترى العميل 10 وثائق يوم الاثنين فستتم عملية الدفع والتسوية في نفس اليوم، بينما تتم التسوية لعملية البيع يوم الأربعاء.

ويمكن للعميل أن يبيع جزءًا من الوثائق وليست جميعها، أي أنه يمكنه بيع 10 وثائق من أصل 50 وثيقة اشتراها.

كيف تحصل على أموالك؟

من يشتري وثائق صندوق الذهب يمكنه أن يحتفظ بقيمة الوثيقة كورقة، أو الحصول علي الذهب بشكل مادي بشرط أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 50 جرامًا، ويمكن متابعة قيمة الاستثمار أونلاين وبشكل لحظي من خلال تطبيق «مباشر برو».