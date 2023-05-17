تامر حسني يظهر ملثما في البوستر الدعائي الثاني لفيلم «تاج»

كشف الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن البوستر الدعائي الثاني لفيلم «تاج» والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وظهرت خلال البوستر صورة لتامر حسني وهو ملثم وعلق عليها قائلا: «نهاركم جميل بإذن الله، الصورة الرسمية التشويقية الثانية لفيلم تاج تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق».

إنتاج سلسة أفلام السوبر هيروز في مصر

فيلم تاج من إنتاج سلسة أفلام السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويشهد الفيلم ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية، من بطولة الفنان تامر حسني، والمطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.