رئيس «سوهاج الأزهرية» يلتقي رؤساء اللجان استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية

التقى الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية اجتماعا موسعاً مع كافة رؤساء ومساعدي لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية، في إطار الاستعدادات المكثفة التي تجريها الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية لانطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع المقبل وذلك بحضور مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب ومدير إدارة الامتحانات.

وناقش «حمادي»، مع الحضور أهم تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس القطاع، موضحاً أن قطاع المعاهد يتابع جميع المحافظات ومن بينها محافظة سوهاج متابعة دقيقة لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية.

تعليمات ماقبل الامتحانات

ودعى «حمادي» الجميع بضبط النفس لتوفير الهدوء باللجان والتعاون المشترك بين لجان المتابعة ومسئولي اللجان للتغلب على أي عقبات قد تواجه أعمال الامتحانات.

من جانبه، أشار شومان محمد أحمد، مدير عام المنطقة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب أهمية التواصل مع غرفة عمليات المنطقة مضيفا أنها ستكون في حالة انعقاد دائم مشددا على التعامل بحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخلفات.

النقاط المتعلقة بتوفير كافة المستلزمات الإدارية

كما استعرض الدكتور على قدرى مدير الامتحانات وشئون الطلاب، أهم النقاط المتعلقة بتوفير كافة المستلزمات الإدارية للجان متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات

حضر الاجتماع كلا من طارق محمد أحمد مدير إدارة المعلومات، عمر التلمساني ممثلا عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، محمد فتح، أيمن عبد اللطيف عضوي إدارة المعلومات بالمنطقة.