امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بالمحافظات.. تستمر 6 أيام

بدأت عدة محافظات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، بينها سوهاج والبحيرة والدقهلية والبحر الأحمر والوادي الجديد وأسوان والإسماعيلية، مع بداية الأسبوع الحالي، وتستمر لمدة 6 أيام، وينتهي بعضها مع نهاية الأسبوع الجاري.

وتكون امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 ببعض المحافظات، الأسبوع المقبل، بينها القاهرة والجيزة والقليوبية، وتستمر 6 أيام أيضًا على التوالي، للمدارس الحكومية والرسمية اللغات.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، تشمل المواد الفرعية والرئيسية، إذ يحتوي جدول الامتحانات الذي اعتمدته الإدارات التعليمية بالمحافظات، على التوقيت الزمني لكل مادة وزمن الإجابة، وتاريخ الامتحان، فضلًا عن تعليمات ما قبل الامتحان للطلاب ورؤساء اللجان والدور.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

وتستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بالمحافظات المختلفة، وفقًا لمديرية التربية والتعليم بكل محافظة، فضلًا عن تعليمات ما قبل الامتحان، التي تنوعت بين عدم اصطحاب المحمول ومراجعة كشوف الأسماء وإثبات تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بمحافظة بالقاهرة

الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

السبت 20 مايو 2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 21 مايو 2023: امتحان اللغة الإنجليزية.

الاثنين 22 مايو 2023: امتحان الهندسة والتربية الفنية.

الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان مادة العلوم.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بالجيزة

السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي.

الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 22 مايو 2023: امتحان مادة الهندسة.

الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

الأربعاء 24 مايو 2023: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

الخميس 25 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية فقط.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بالقليوبية

الخميس 18 مايو 2023: امتحان اللغة العربية والخط الإملاء.

السبت 20 مايو 2023: امتحان الهندسة وامتحان التربية الفنية .

الأحد الموافق21 مايو 2023: امتحاني الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 22 مايو 2023:امتحان العلوم وامتحان التربية الدينية.

الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى وامتحان التربية الرياضية.

الأربعاء 24 مايو 2023: امتحان الدراسات الاجتماعية.