نجوم الفن يهنئون عادل إمام بعيد ميلاده: «كل سنة وأنت طيب يا حبيب الملايين»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ83، الذي يصادف اليوم 17 مايو، وتحولت معظم صفحات نجوم الفن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لبوستات تهنئة للزعيم.

كتب تامر حبيب عبر حسابه على «إنستجرام»: «كل سنة وحضرتك زعيم النجومية والاجتهاد والموهبة والذكاء والكاريزما والاحتراف، بحبك قوي يا أستاذ، زي ما حضرتك عارف».

وهنأت سلاف فواخرجي، عبر حسابها على «إنستجرام»، الزعيم بعيد ميلاده: «كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير وصحة وتفضل زعيم على قلوبنا وقلوب كل الناس، وظاهرة صعب إنها تتكرر، ربنا يحميك».

حرص الفنان شريف رمزي، على تهنئة الزعيم عبر حسابه على «إنستجرام»: «كل سنة وأنت طيب وبألف خير وصحة وسعادة يا أستاذ عادل يا عظيم، بنحبك كتير كتير كتير».

وكتب كريم مغاوري عبر حسابه على «إنستجرام»: «الزعيم عادل إمام له مساحة كبيرة في تاريخ الفن المصري، سينما ومسرح وتليفزيون، كل سنة وحضرتك طيب يا حبيب الملايين».