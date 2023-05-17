اليابان تعتزم استقبال جنود أوكرانيين من المصابين في المعارك مع روسيا

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، عن اعتزامها استقبال مجموعة من الجنود الأوكرانيين المصابين في العمليات القتالية والمعارك مع الجيش الروسي، لتقديم العلاج لهم في المستشفى الرئيسي لقوات الدفاع الذاتي الياباني، وذلك في إطار تقديم الدعم إلى كييف في الأزمة الراهنة.

مناقشة مع السفير الأوكراني في اليابان

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، قبل قليل، أن وزير الدفاع، ياسوكازو هامادا، سيناقش غداً الخميس، مع السفير الأوكراني لدى اليابان، سيرجي كورسونسكي، استقبال الجنود الأوكرانيين المصابين، للعلاج في المستشفى، بدءاً من الشهر المقبل.

وتابعت الشبكة أن هذه الخطط تتبع طلبا رسميا من جانب الحكومة الأوكرانية، مشيرة إلى أنه بين الجنود أولئك المصابين جراء انفجار الألغام الأرضية، وأنهم سيخضعون للعلاج وإعادة التأهيل على نفقة اليابان.

اليابان تساند أوكرانيا في أزمتها ضد روسيا

يشار إلى أن اليابان زودت أوكرانيا بسترات وخوذات واقية من الرصاص وإمدادات أخرى مملوكة لقوات الدفاع الذاتي.