مدبولي: توجيه رئاسي بالجرأة والسرعة في اتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة بالاستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها، مضيفا أن خطة الحكومة واضحة وصريحة ومعلنة، والمجلس الأعلى للاستثمار رصد مشكلات طبقا للقوانين الموضوعة، فجرى بناء عليه التقدم بمشروع قانون لوحدة مركزية تابعة لمجلس الوزراء يكون قرارها ملزم للإسراع من الإجراءات الاستثمارية بشكل عام.

وأوضح «مدبولي» في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن المتابعة الميدانية هي الأهم، وكل وزير مسؤول عن متابعة تنفيذ الإجراءات المتخدة، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في بعض الموظفين الذين يفسرون القرارات بشكل غير مناسب، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بالسرعة والجرأة في اتخاذ وتنفيذ القرارات لمواكبة التسارع في معدلات التنمية.

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هناك قوانين كشف الواقع العملي عن اختلاف طريقة تطبيقها لذلك جرى العمل على إصدار قرارات تنظيمية تفصيلية للتعامل مع القرارات، ومنها مقابل التحسين الذي كانت تقدره كل جهة بالطريقة التي تناسبها، وسيجري إصدار قرار تنظيمي موحد بقيمة مقابل التحسين وطريقة تحصيله.