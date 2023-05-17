مصرع سيدة وإصابة طفل في حريق شقة سكنية بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل من السيطرة على حريق شب في إحدى شقق العقارات السكنية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أدى إلى مصرع مسنة.

حريق في إحدى الشقق السكنية بالمنصورة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بوجود بلاغ من قسم أول المنصورة عن وجود حريق في إحدى شقق العقارات السكنية بالمنصورة، في منطقة مساكن مشعل بالقرب من نادي المنصورة الرياضي أدى إلى مصرع مسنة وإصابة طفل.

مصرع مسنة وإصابة حفيدها باختناق

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين مصرع «أم سامح.ن»، مقيمة بمدينة المنصورة وإصابة طفل حفيدها بالاختناق بسبب تصاعد الأدخنة من النار أثناء تواجدهما داخل الشقة، وتسبب الحريق في سقوط سقف العقار على المتوفاة مما أدى إلى مصرعها في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي ونقل الطفل المصاب إلى العناية المركزة لتلقي العلاج، ومازال البحث جاري عن سبب حدوث الحريق من قبل رجال المباحث والتحريات.

وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي ونقل الطفل المصاب إلى العناية المركز للبحث عن سبب حدوث الحريق.