فرحة بين طلاب إعدادية المنصورة 2023 بعد الامتحان: الإنجليزي سهل

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لسهولة امتحان مادة اللغة الأجنبية «الإنجليزي»، وأجمع الطلاب بأن امتحان اللغة الإنجليزية كان في مستوى الطالب المتوسط، والوقت كان كافٍ لتأدية الامتحان.

آراء الطلاب في امتحان اللغة الأجنبية «الإنجليزية»

رصدت «الوطن» عددا من آراء طلاب الشهادة الإعدادية، وعبر أحمد وفقي، طالب بمدرسة ابن لقمان الإعدادية، عن فرحته لسهولة امتحان اللغة الأجنبية، قائلا: «امتحان الإنجليزي كان حلو وسهل جدا والوقت كفى وبزيادة، وراجعت الامتحان أكثر من مرة، واللجنة كانت جيدة ولم تعطي فرصة للغش نهائيا».

وأضاف محمود أحمد، طالب بمدرسة ابن لقمان الإعدادية، أن الامتحان كان سهلا للغاية، ولكن كان به بعض الصعوبات البسيطة التي تحتاج إلى تركيز ولكن في المجمل كان في مستوى الطالب المتوسط.

وقال شهاب فريد، طالب بمدرسة محمد جمال سليم الحديثة، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط والأقل، وكان سهلا وواضحا إلا في بعض الفقرات البسيطة، لكنها كانت بحاجة إلى تركيز وتفكير.

125 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحان

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 125 ألف و509 طالب وطالبة على مستوى لجان محافظة الدقهلية التي يبلغ عددها 583 لجنة على مستوى المحافظة، ودفعت مديرية أمن الدقهلية عدد من سيارات الشرطة لتجوب شوارع المنصورة التي بها اللجان تحسبا لأي طارئ.