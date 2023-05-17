محافظ أسيوط يشهد حفل تكريم الأسر الفائزة بمسابقة «أسرة قرآنية»

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، حفل تكريم الأسر الفائزة بمسابقة «أسرة قرآنية» للموسم الثاني 2023 التي تنظمها أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ويقام تحت رعاية محافظ الإقليم والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب وأمين عام الحزب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب النائب الدكتور حسام حلمي ماضي والنائب حمادة زهير فولى والنائب الحسيني جلال والدكتورة مريم القمص أعضاء مجلس النواب ومصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ ومجدى كريم أمين مساعد الحزب بالمحافظة وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي والدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وإيهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتورة فوزية أبوالنجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي الأسبق والدكتورة أسماء عبد الرحمن أمين الثقافة والفنون والرياضة بالحزب، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب والدكتور صفاء حمدان مدير عام قصر ثقافة أسيوط والأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية وأمناء المراكز والوحدات الحزبية.

الأديب سعد عبد الرحمن

حيث بدأ الحفل بالتقديم للدكتورة أسماء عبد الرحمن وكلمة الترحيب بالحضور ثم السلام الوطني ثم الاستماع إلى آيات من القران الكريم للشاب أحمد سامح ثم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الراحل الأديب سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق ثم كلمة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف التي أشاد فيها بالمسابقة التى نظمها الحزب ضمن أنشطته الثقافية فى حفظ القران الكريم والتي استمرت منافساتها بمشاركة العشرات من الأسر بقرى ومراكز المحافظة للفوز بالمراكز الأولى، موجها الشكر للفائزين والقائمين على المسابقة.

التواشيح الدينية للموهوبين الشباب

وتم خلال الحفل الذى أقيم بمسرح قصر ثقافة أسيوط، عرض فيلم توثيقي لفعاليات المسابقة فى عامها الثاني ثم عرض لبعض التواشيح الدينية للموهوبين الشباب ثم عرض فني لبعض الأغاني الوطنية والدينية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط بقيادة المايسترو حسام حسنى.

أسرة قرآنية

وأشاد محافظ أسيوط، خلال كلمته، بجهود حزب مستقبل وطن وخاصة مسابقة «أسرة قرآنية» التي تقام للعام الثاني على التوالي وسط إقبال كبير من الأسر بقرى ومراكز المحافظة وتنافسهم فى حفظ القران الكريم، وذلك في إطار جهود دعم الحركة الثقافية والنهوض بها ورفع مستوى الشباب والأطفال وحثهم على الجد والاجتهاد، موجهاً الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن وأمين المحافظة النائب المهندس ياسر عمر وقيادات الأوقاف بالمحافظة على رعايتهم للمسابقة التى تميزت بالشفافية والتنافس الكبير بين الأسر للحصول على المراكز الأولى.

قرى ومراكز المحافظة

وأشار النائب المهندس ياسر عمر إلى أن مسابقة «أسرة قرانية»، تم تنظيمها على مستوى قرى ومراكز المحافظة، فى موسمها الثاني بالتعاون مع وزارة الأوقاف المسابقة وتتضمن حفظ الأسرة للقرآن الكريم (كاملا - نصفه - ربعه) للأب والأم والأبناء أو أحد الأبناء، انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وفى إطار السياسة العامة التى ينتهجها الحزب دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل النهوض بالحركة الثقافية ومن خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التى تمس المواطن.