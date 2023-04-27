هاني شاكر يشكر البحرين: لم أجد إلا حسن الاستقبال والحب أثناء زيارتي للمملكة

وجّه الفنان هاني شاكر، الشكر إلى مملكة البحرين، على الاستقبال والحب والترحاب، والتحرك السريع بعد أزمة حفله الأخير، قائلا إنّ هيئة البحرين للسياحة والمعارض، تحرّكت بشكل سريع لاتخاذ ما يضمن حقه لدى المتعهد، الذي خالف شروط التعاقد بينهما.

هاني شاكر يشكر مملكة البحرين

وقال هاني شاكر، في بيان عنه قبل مغادرة البحرين: «لا يسعني إلا أن أشكر الشعب البحريني على حسن الاستقبال والحب الظاهر في العيون، منذ وصولنا وحتى المغادرة، كما أحب أن أشكر وزيرة السياحة الأردنية، فاطمة الصيرفي، على اهتمامها وإعطاء التوجيهات اللازمة للجهات المسؤولة لحل أزمة الحفل».

وأضاف شاكر، أنّ الشخص المتهم بالنصب ليس مواطنا بحرينيا، ولا يمثل إلا نفسه، موجّها الشكر كذلك للسفير المصري في البحرين، ياسر شعبان، على اهتمامه ومساندته لي ظل هذه الظروف: «شرُفت بزيارته لي هو وأعضاء من هيئه البحرين للسياحة والمعارض في الفندق قبل مغادرته إلى المطار، حيث أعربوا لي عن حبهم وتقديرهم لي وللفن المصري، وتمنياتهم بلقاء فني قريب في البحرين».

أزمة حفل هاني شاكر بالبحرين

وكان الفنان هاني شاكر، أعلن هروب متعهد حفله في البحرين قبل حفله بساعات، قبل أن يسدد أجره وأجر الفرقة الموسيقية، ورغم ذلك، قدّم شاكر فقرته الغنائية على خشبة المسرح، وبعدها بيومين جرى حل الأزمة وتسوية الخلاف.