إصابة فتاتين صدمتهما سيارة نقل في حلوان 

أصيبت فتاتان بعدما صدمتهما سيارة نقل على طريق كورنيش النيل بمنطقة كفر العلو، دائرة قسم شرطة حلوان، ونقلت سيارتا إسعاف المصابين للمستشفى العام.

تفاصيل الحادث

وورد بلاغ لمأمور قسم شرطة حلوان من الأهالي، يفيد إصابة فتاتين في حادث سير، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق نقل بصدمهما حال عبورهما الطريق، وتم نقلهما للمستشفى العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

التحفظ على السائق

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وقائدها، واقتادته إلى قسم شرطة حلوان، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق، وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين في الحادث تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الواقعة.