إصابة 4 أشخاص بانقلاب سيارة ملاكي بالكوبري الدولي في البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الكوبري الدولي بالمحمودية، بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى المحمودية العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انقلاب سيارة ملاكي بالكوبري الدولي بالمحمودية

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكوبري الدولي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى المحمودية العام وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من ياسين إبراهيم الزمراني، 15سنة، محمود عبد الفضيل إسماعيل 21 سنة، محمود رأفت يوسف،22 سنة، فادى محمد الصياد، 22 سنة، جميعهم مقيمون بقرية دنشال ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.