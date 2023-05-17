استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بـ117 لجنة في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استعدادات المحافظة وجاهزيتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي يوم السبت المقبل، والانتهاء من جاهزية اللجان، حيث يؤدي 11113 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم بدءا من يوم السبت 20 مايو حتى الأربعاء 25 مايو 2023 من خلال 117 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة في 8 مدن الحمام والضبعة والعلمين ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.

ووجه محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عمرو شحاتة بضرورة توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

تشكيل غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بمطروح

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ببيان أنه جري تشكيل غرفة عمليات لمتابعات امتحانات الشهادة الإعدادية وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات.

اجتماع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية

كما عقد وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعا اليوم، مع رؤساء اللجان الامتحانية بالمحافظة للتأكيد على الضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات وفق اللوائح المتبعة والمنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية مع تهيئة كافة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتطبيق جميع الإجراءات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية داخل اللجان ومنع استخدام الهواتف المحمولة ومنع الغش ومعاقبة جميع الطلاب الذين تثبت عليهم أي نوع من الترويج أو الطباعة أو نشر مواد امتحانية خلال الامتحانات داخل اللجان.