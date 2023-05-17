ما جمع كلمة الصغيرة؟.. يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية

جمع كلمة الصغيرة، يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية 2023، وذلك تزامناً مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023 بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء في عدد من المحافظات، اليوم الأربعاء 17 مايو 2023.

جمع كلمة الصغيرة

وتواصلت «الوطن» مع عدد من معلمي اللغة العربية، لمعرفة جمع كلمة الصغيرة التي يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية 2023 تزامناً مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكد معلمو اللغة العربية، أن جمع كلمة الصغيرة التي يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية 2023، هي صغائر ويكون معناها «الذنب القليل».

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وفي نفس السياق، انطلقت اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس، وإجراءات مشددة لمواجهة الغش، فيما بحث الطلاب عن جمع كلمة الصغيرة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه أدي اليوم 200 ألف و844 طالبًا وطالبة امتحان اللغة العربية في 768 لجنة، مؤكده علي تنفيذ الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كل التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الهدوء التام والراحة النفسية للطلاب لأداء الامتحانات في يسر.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان لها، أن غرف العمليات بالمديرية لم تتلقي أي شكاوي أو مشكلات خاصة بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، لافتاً أن الغرفة تتابع سير الامتحانات منذ صباح اليوم مع الغرف بالإدارات التعليمية .

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة، على مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الجيدة والمرور اليومي على اللجان الامتحانية وتذليل كل العقبات ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان الامتحانية.