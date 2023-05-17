مدبولي: تنفيذ منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة بأعلى المعايير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS، (المرحلة الأولى)، وذلك بحضور محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ومسؤولي إدارة النظم بالقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية، والوزارات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية المتعاظمة لتطبيق منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة، التي من شأنها أن تدخل الطرق مرحلة جديدة تتواكب والنهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطاع، مؤكدًا أنه يتم مراعاة التنفيذ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبقًا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأوضح السفير نادر سعد المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروع النقل الذكي، وخاصة ما يتعلق منه بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأولوية العاجلة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل طريق شبرا بنها الحر، والطريق الدائرئ حول القاهرة الكبرى، وكذا طريق «القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد»، وطريق «القاهرة – القطامية – العين السخنة»، وكذا طريق «القاهرة – السويس الصحراوي»، والطريق الدائري الإقليمي، والقاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد استعراض أهمية تطبيق تلك المنظومة في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، إضافة إلى الوصول لرؤية شاملة لتحركات المركبات، والدقة في تسجيل المخالفات، وتوفير فرص استثمارية جديدة.

وقد تطرق الاجتماع إلى جهود التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ منظومة النقل الذكي؛ من أجل دفع العمل بهذا المشروع الحيويّ، وتذليل أي تحديات قد تطرأ خلال التنفيذ؛ لسرعة إنجازه وفق المخطط الزمني المحدد.