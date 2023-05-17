«مدبولي»: رد 55% من الضريبة على الدخل للمشروعات الاستثمارية بعد إنشائها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ستشهد مجموعة من الحوافز الاستثمارية، وجرى التوافق على تفعيل مجموعة مشابهة من تلك الحوافز لكل المشروعات الاستثمارية، وليس للهيدروجين الأخضر فقط، مضيفا أنه سيجري رد 55% من قيمة الضريبة على الدخل بعد إنشاء المشروع، وإعفاء المعدات والآلات والمواد الخام المستخدمة في المشروع من ضريبة القيمة المضافة لفترة طويلة، وكذلك إعفاء صادرات المشروع من الضريبة.

وأوضح «مدبولي» في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أنه جرى التوافق بشأن مشروعات المناطق اللوجسيتة والمواني الجافة في قطاع النقل تتمتع بكل الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، مع توحيد استراتيجة التسعير داخل وخارج المواني، والتوسع في تفعيل موضوع القائمة البيضاء للمصنعين والمصدرين للاستفادة من الحوافز.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالمتابعة لتنفيذ القرارات، وهناك اجتماعات دورية لمتابعة ما يحدث على أرض الواقع قبل اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار.