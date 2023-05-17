زوج داليا البحيري يدعمها قبل عرض «سيدتي أنا»: مسرحية تستحق الانتظار

حرص حسن سامي على دعم زوجته الفنانة داليا البحيري، في تجربتها المسرحية الجديدة «سيدتي أنا»، حيث أثنى على جهودها طوال فترة التحضيرات، قبل أيام قليلة من الافتتاح على خشبة المسرح القومي.

الإخلاص في العمل

وكتب حسن سامي زوج داليا البحيري، عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلًا: «الساعة 3 إلا ربع الفجر ولسه في البروڤة، وكل يوم كده من 6 مساءً.. فنانة بتحب شغلها، وبتحب جمهورها، وعاوزة تطلع أحلى حاجة عندها».

وتابع «الإخلاص في العمل ده في الدم، والشغل ده مش fun وبس، ده مجهود وتركيز وإبداع وتفاني.. هانت إن شاء الله وهتكون مسرحية تستحق الانتظار.. اسم على مسمى يا دودو».

محسن رزق يروج لمسرحية «سيدتي أنا»

وكان المخرج المسرحي محسن رزق، نشر البوستر الدعائي الخاص بالمسرحية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث جمع البوستر الثنائي داليا البحيري ونضال الشافعي، وعلق عليها قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله.. إن شاء الله الافتتاح قريبًا جدًا جدًا على خشبة المسرح القومي.. دعواتكم».