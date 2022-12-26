ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها بحضور داليا البحيري

احتفلت الفنانة ناهد السباعي، بعقد قران شقيقتها، وسط حضور كبير من أفراد أسرتها، وهي الفنانة رانيا فريد شوقي والمنتجة ناهد فريد شوقي، والفنانة داليا البحيري وزوجها وابنتها قسمت، والمخرج محمد السباعي، بعيدا عن أعين الإعلام.

داليا البحيري وابنتها وزوجها فى عقد القران

ناهد السباعي كانت كشفت عن تفاصيل عقد القران، من خلال منشور عبر انستجرام قالت فيه: «اللهم ما بارك لهما وبارك عليهما».

يذكر أن الفنانة ناهد السباعي، كانت عقدت قرانها منذ عدة سنوات، لكنها قررت فجأة إنهاء الزواج قبل اكتماله دون إعلان السبب.

ناهد السباعي شاركت مؤخرا فى فيلم "19 ب"

جدير بالذكر، أن الفنانة ناهد السباعي شاركت في فيلم «19 ب»، للمخرج أحمد عبد الله، تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا قايلة للسقوط، وهو من بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي، ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.