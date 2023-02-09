الفنانة داليا البحيري تنشر صورا من كواليس التحضير لمسرحية «سيدتي أنا»

روجت الفنانة داليا البحيري، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، للعرض المسرحي «سيدتي أنا»، والمقرر عرضة خلال الأيام المقبلة بالمسرح القومي.

ونشرت داليا البحيري مجموعة صور من كواليس التحضير للمسرحية، وعلقت قائلة: «مع صاحب الروائع يتربى في عزو وإمام الدعاة وعباس الأبيض في اليوم الأسود وابن القنصل وغيره وغيره الفنان بحق الرائع الخلوق الحساس الجميل جدا الموسيقار محمود طلعت وأستاذي وصديقي المخرج المسرحي الموهوووووب جدا الفنان محسن رزق».

واضافت داليا البحيري: «أنا حقيقي متشرفة جدا إني بشتغل مع ناس موهوبة وفنانين وأساتذة كبار زيكم، شكرا شكرا شكرا أوعدكم بعرض مسرحي مختلف ومبهر، قريبا بإذن الله العرض المسرحي سيدتي أنا على خشبة المسرح القومي يارب يا كريم».

مسرحية «سيدتي أنا»

العرض المسرحي من إعداد وإخراج محسن رزق، ويشارك في بطولتها داليا البحيري ونضال الشافعي ولبنى عبدالعزيز.