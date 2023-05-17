إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص محملة بالركاب، والثانية ملاكي، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فترنحت يمينًا ويسارًا حتى انقلبت في نهر الطريق، وسط صرخات مستقليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بعد مدخل العياط، قرب محطة غاز «أويليبيا»، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 8 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث تصادم سيارتين على طريق الصعيد الصحراوي الغربي فورًا، وتبينّ إصابة 8 أشخاص، والذين تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 7 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط/ الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.