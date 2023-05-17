وزير التعليم يبحث آليات تقديم خدمات تفاعلية للطلاب للمصريين في الخارج

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تقديم خدمات تعليمية تفاعلية للطلاب من المصريين في الخارج، فضلا عن بحث آليات التسويق لشهادة مدارس النيل الدولية خارج مصر.

وأكد الوزير، أن تطوير الخدمات التعليمية للطلاب المصريين في الخارج يمثل أولوية لدى الوزارة، في إطار خطتها الشاملة لتطوير المنظومة التعليمية ككل.

تقديم خدمات تعليمية تفاعلية ونماذج تدريبية

ووجه «حجازي» بتقديم خدمات تعليمية تفاعلية ونماذج تدريبية، فضلا عن إتاحة الروابط التعليمية الخاصة بالمناهج الدراسية للطلاب المصريين في الخارج، بهدف دعم قدراتهم على فهم المناهج الدراسية.

كما وزير التعليم، سبل زيادة الاستثمار في مدارس النيل الدولية، باعتبارها نموذجا تعليميا متميزا عالي الجودة، مشيرا إلى أن مناهج مدارس النيل صممت وفقًا للمعايير العالمية من خلال التعاون مع هيئة الامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تمنح شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادات الدولية، كما توفر مدارس النيل الدولية منهجا تعليميا تم تخطيطه وتصميمه في ضوء أحدث الاتجاهات العالمية للتعليم والتعلم، فضلا عن التركيز على بناء شخصية الطالب وإكسابه المعارف والمهارات التي تنمي روح الإبداع والتفكير والابتكار وتعده لسوق العمل والدراسة الجامعية محليًا وعالميًا.

التوسع في مدارس النيل الدولية

وقال «حجازي»، إنه في إطار حرص واهتمام القيادة السياسية، بعملية تطوير المنظومة التعليمية، تعمل الوزارة على التوسع في أعداد هذه المدارس داخليا، كما تستهدف التسويق لها خارجيا.

ووجه الوزير بوضع آليات لزيادة الاستثمار والتسويق لشهادة مدارس النيل الدولية خارج مصر كونها تمنح جودة عالية من التعليم ذو المعايير الدولية، للطلاب المصريين في الخارج.

جاء ذلك بحضور محمد عطية رئيس الادارة المركزية للتعليم بمصروفات، وطارق الباز رئيس الادارة المركزية للاستثمار والتمويل، وإلهام فتحى مدير عام أبنائنا في الخارج، والدكتورة أماني الفار مدير وحدة شهادة النيل الدولية، وعماد منصور مدير عام الخدمات المركزية، ووفاء خميس من إدارة التسرب التعليمي.