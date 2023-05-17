الصحفي يحيى الصباغ يحصل على ماجستير عن «فن المقالة» والنقابة تكرمه

حصل الزميل يحيى الصباغ، على درجة الماجستير في الأدب العربي الحديث، من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنصورة، عن «فن المقالة»، وجرى تكريمه من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، خلال حفل جوائز الصحافة المصرية، بحضور رواد ورموز المهنة.

يذكر أن «الصباغ» أشار خلال دراسته إلى أن التطور الحقيقي لفن المقالة، كان مع بداية عصر النهضة في مصر، وظهور الطباعة والصحافة؛ إذ أخذت المقالة طريقها للتحرر من التكلف والسجع وصولًا إلى القرن العشرين، وازدهرت المقالة وتنوعت موضوعًا وأسلوبًا على يد الزيات وطه حسين، وهيكل والعقاد والمازني والحكيم وغيرهم، ولتصبح لها سمات وملامح فنية تميزها عما كانت عليه من قبل؛ نتيجة التأثر بالأحداث والمستجدات التي شهدتها مصر والعالم العربي.

وأوضحت الدراسة، أن الميلاد الفني الناضج بملامحه الكاملة للمقالة تزامن مع الطباعة، والصحافة، في القرن التاسع عشر الميلادي بالوطن العربي، التي سارت بوتيرة بطيئة؛ لأنها ورثت عن الرسالة خصائصها المكبلة، فجاء الأسلوب في تلك المرحلة مليئًا بالصنعة والبديع المتكلف.