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«الأعلى للثقافة» يصدر كتاب الروائع من الأدب العربي لـ محمد يونس

كتب:

إلهام زيدان
04:36 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
غلاف الكتاب

غلاف الكتاب

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، ورئاسة وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للثقافة، كتاب بعنوان: " الروائع من الأدب العربي " لمحمد يونس عبد العال.

وهذا هو الجزء العاشر من سلسلة الروائع، تقدمه لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة.

ويشتمل هذا الجزء على نصوص مختارة من منظوم القرن التاسع الهجري ومنثوره لأربعة وعشرين علما، ضمتهم أقطار شتى، منها: مصر والشام والحجاز واليمن وعمان وتونس والمغرب وليبيا وطبرستان والأندلس وغيرها.

ومما تهدف إليه سلسلة الروائع - بأجزائها المختلفة - أن تيسر لمحبي الأدب العربي الوقوف على نصوصه في بيئاته المختلفة وفي أعصره المتعاقبة وأن تؤكد أواصر الألفة الثقافية التي تجمع المتحدثين باللغة العربية.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.