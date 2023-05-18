حريق يلتهم مخزن قش أرز بالشرقية.. و3 سيارات إطفاء تسيطر على النيران 

نشب حريق هائل في مخزن تبن وقش بقرية الجلاهمة التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا بتلقي مركز شرطة فاقوس بلاغًا بنشوب حريق في مخزن تبن وقش بقرية الجلاهمة التابعة لمركز فاقوس.

3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

وأخطرت الحماية المدنية ودفعت بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، كما شارك الأهالي في إخماد النيران.

انتداب المعمل الجنائي وحصر قيمة التلفيات والخسائر

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وباشرت الواقعة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وحصر قيمة التلفيات والخسائر.

يشار إلى أنّ الأهالي شاركوا في إخماد النيران باستخدام، إذ خرج جموع الأهالي من الرجال والنساء لمساعدة بعضهم البعض لإخماد النيران منعًا لتفاقم الحريق الذي التهم كميات كبيرة من التبن وقش الأرز، التي يعتاد المزارعون على تشوينها واستخدامها في أغراض مختلفة.