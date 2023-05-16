محافظ بني سويف: 60 ألف جنيه للمتضررين من حريق معرض شباب مصر

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي، تم التصديق على 60 ألف جنيه تعويض لمتضرري حريق معرض شباب مصر، بواقع 50 ألفا من صندوق الإغاثة و10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، ليصل إجمالي التعويض لكل فرد متضرر 60 ألف جنيه.

تعويض متضرري حريق معرض شباب مصر

وأشار محافظ بني سويف خلال بيان صادر اليوم، أن التعويضات تأتي كمساهمة لتخفيف الضرر الواقع على المتضررين من حريق مصدر رزقهم وقوتهم اليومي.

وأكد محافظ بني سويف على التنسيق أيضا مع وزارة التضامن فتح حساب للتبرع برقم (06205010000189) ببنك القاهرة فرع بنى سويف، وأنه يمكن أن يتم التبرع بمؤسسة التكافل الاجتماعي خلف مدرسة خاتم المرسلين والحصول على إيصال بقيمة التبرع لصالح المتضررين من حريق المعرض التجاري، وذلك للتعاون في تقديم الدعم والتعويضات المناسبة.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن ذلك يأتي تزامنا مع ما يتم تنفيذه حاليا من إعادة إنشاء المعرض مرة أخرى، في إطار تنفيذ حزمة من توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتقديم الدعم للمتضررين.

حريق هائل بمعرض تجاري في بني سويف

وشهدت مدينة بني سويف، صباح الأحد الماضي، حريقًا هائلًا نشب في معرض تجاري بمنطقة الإبراهيمية، يضم عدة باكيات لبيع الملابس الجاهزة والمفروشات والأدوات المنزلية البلاستيكية، قبل أن تسيطر قوات الحماية المدنية على الحريق، ويتم إخماد النيران.