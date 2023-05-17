إصابة عامل في حريق داخل مصنع كتان بسمنود

شب حريق هائل منذ قليل، داخل مصنع كتان، بعزبة عداه، التابعة لقرية بنا أبوصير، بمركز ومدينة سمنود، محافظة الغربية، أسفر عن إصابة شخص باختناقات، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب، قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخطار بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية، ومرفق الإسعاف بمدينة سمنود، بلاغا من الأهالى يفيد بإندلاع حريق هائل داخل مصنع كتان بعزبة عداه التابعة لقرية بنا ابوصير، وتصاعد كثيف للدخان، وارتفاع السنة اللهب.

تم الدفع ب4 سيارات من قوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة شخص، يدعي محمد أحمد القصير، ويبلغ من العمر 27 عاما، باختناق، أثناء مشاركته في السيطرة على ألسنة اللهب، وتم تقديم الإسعافات الأولية وعمل جلسات اكسجين في حينه.

السيطرة على ألسنة اللهب

بينما تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران قبل امتدادها الى المصانع، والشون الكتان المجاورة، وتمت عملية التبريد خشية من إندلاع النيران مرة أخرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري معرفة أسباب وملابسات اندلاع الحريق.