أمين الفتوى بالإفتاء يكشف عن شرط مهم لصحة الصلاة عبر قناة الناس

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف حث الإنسان على أن يحافظ على طهارة الملابس وطهارة المكان وطهارة البدن، واعتبر الفقهاء الطهارة بكل أشكالها شرط من شروط صحة الصلاة، ونهى الشرع عن التواجد في مكان كله نجاسات، بلا مبرر.

الطهارة الحسية

وأوضح «شلبي» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن طهارة المكان مهمة لإقامة الصلاة، وكذلك الطهارة الحسية التي نستخدم فيها الماء تتضمن طهارة الملابس والبدن.

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.