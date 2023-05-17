خبير أمن معلومات: «تويتر» يواجه صعوبات إعلانية.. وإيلون ماسك لا يمزح

قال أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إن إيلون ماسك رجل الأعمال الكندي، لن يطور في «تويتر»، لأنه رجل تجاري، وليس له علاقة بالتطورات التكنولوجية، ومن ثم فإن شركة «توتير» فشلت في عملية الإعلانات، وخسرت كثيرا من المتابعين.

إيلون يتوقع مشاكل «تويتر»

وأضاف «طارق»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مشكلة في التنظيم داخل «تويتر»، وإيلون يعرف هذا الأمر جيدا، ويتوقعه، لأن كل تغريدة يكتبها كانت حقيقة، والمتابعون يظنون أنها «هزار»، وفي وقت سابق أجرى استفتاءً لتعيين رئيس تنفيذي غيره، وبالفعل عين رئيس تنفيذي.

وأوضح «طارق»، أن ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي الجديد لـ«تويتر»، عمرها يبلغ 60 عاما، ولديها خبرات جيدة في أشياء كثيرة، لا سيما الإدارة، ولديها طريقة مميزة لتطوير المنصات، ومن ثم يمكن أن نشهد انتعاشا في الموقع الفترة المقبلة.

المال هو هدف «إيلون» الوحيد

وبيّن، أن المنصة تحتاج لإنجازات كبيرة، ويجب أن يكون رسميا بطريقة متطورة، فهو يحتاج إلى تطويرات من الجانب المرئي، والنصي، والتوثيقات المدفوعة، لافتا إلى أن هدف إيلون الوحيد هو المال فقط، ولكن ليندا هو تطوير المنصة.