محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يفتتحان معملا ومكتبة ذكية بكلية الحاسبات

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ معمل الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية والمكتبة الذكية بكلية الحاسبات والذكاء الاصناعي بجامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عرفة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور أحمد سلامة عضو هيئة التدريس بالكلية، المشرف على إطلاق المنصات الإلكترونية الرقمية للمشروعات القومية ومبادرة "حياة كريمة"، والدكتورة إسراء الحريري عضو هيئة تدريس، نائب رئيس المجموعة البحثية للذكاء الاصطناعي بالكلية، والدكتورة أسماء هاشم عضو هيئة تدريس بالكلية، مشرفة تشغيل بمعمل الذكاء الاصطناعي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم ورئيس الجامعة، معمل الذكاء الإصطناعي، ويعمل بواسطة الروبوت، الذي تمت برمجته لاستقبال الضيوف، وتقديم الترحيب، والإرشاد بمحتويات وإستخدامات المعمل، حيث يتضمن المعمل روبوتات صغيرة، وسيارة روبوت، وأزرع روبوتية للاستخدامات الصناعية، وأجهزة للتحكم بالمنازل الذكية، وأجهزة قياس ومتابعة الجودة بالمصانع.

كما يشتمل معمل المعلوماتية الحيوية، على أدوات خاصة بأنظمة الخدمات والمؤشرات الحيوية الطبية "ميكروسكوبات" تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومستشعر لإشارات المخ، وأجهزة لتشخيص الأمراض، وأخرى لمساعدة ذوى الإعاقة، والتي تنقل عن طريق تطبيقات يتم برمجتها ونقلها على أجهزة الحاسب الآلي.

كما تفقد المحافظ ورئيس الجامعة، آليات العمل بالمكتبة الذكية، التى يتم من خلالها تقديم خدمات استعارة وإسترجاع الكتب الورقية، عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، باستخدام بطاقات التعريف الإلكترونية للطلاب، وتحتوى المكتبة على عدد 800 كتاباً من الكتب الإلكترونية المتخصصة.

وعقب ذلك، تفقد محافظ الفيوم ورئيس الجامعة معرض مشروعات الطلاب في مجال إنترنت الأشياء، كما تم استعراض الخريطة الإلكترونية للكلية، التى يتم من خلالها تقديم الخدمات الإلكترونية لطلاب الدراسات العليا، ضمن أنشطة مشروع تحويل الكلية إلى كلية ذكية.