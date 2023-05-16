تباين ردود الفعل حول امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية في الفيوم

تباينت ردود الأفعال حول امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة الفيوم، إذ اختلفت الآراء بين سهولة أو صعوبة بعض النقاط فيه، فيما ذهب أغلب آراء الطلاب إلى أنّه يشمل بعض النقاط التي تقيس الفروق الفردية بين الطلاب، وليس سهلًا بطريقة زائدة عن اللزوم مثل امتحان الفصل الدراسي الأول.

وتستعرض «الوطن» آراء طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم في امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي.

وقالت أمل محمود طالبة بالشهادة الإعدادية 2023 في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الامتحان كان جيدًا ولكن «الجرامر» -قواعد اللغة- لم يكن سهلًا وكان به الكثير من الجمل غير المباشرة، مُشيرةً إلى أنّ هناك جمل كانت تحمل أكثر من زمن.

يقيس الفروق الفردية

من ناحيتها كشفت مروة مصطفى، أنّ امتحان اللغة الإنجليزية متوسط ليس سهلًا ولا صعبًا، موجهةً التحية لواضع الامتحان نظرًا لأنّه وضع امتحان جيد يقيس الفروق الفردية بين الطلاب، ويظهر الطالب المتفوق من المتوسط، وذلك بعكس امتحان الترم الأول الذي كان سهلًا بدرجة غريبة على حد قولها.

خطأ في كلمة Disadvantages

وأشار وليد مصطفى إلى أنّه كان هناك خطأ في كلمة disadvantages، أنّها كان من المفترض أن تكون مفردة وليست جمع، مشددًا على أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وبه بعض النقاط للطالب المتفوق، لذلك فإنّه كان يحتاج تركيز وطالب مذاكر فقط، ولكنه في المجمل امتحان جيد.

يتبقى امتحان العلوم فقط

تجدر الإشارة إلى أنّه وفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 فإنّ الطلاب يحصلون على إجازة غدًا الأربعاء، ثم يؤدوا امتحان مادة العلوم يوم الخميس المُقبل بدءًا من 9:00 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا.

64 ألف طالب أدوا الامتحانات

تجدر الإشارة إلى أنّ 64 ألفًا و215 طالبًا وطالبة أدوا امتحان اللغة الإنجليزية اليوم داخل 259 لجنة بمختلف الإدارات الاجتماعية، بالإضافة إلى 72 طالبًا وطالبة في لجنة إعدادية مهنية.