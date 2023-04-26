محافظ الفيوم يتفقد أعمال استلام وفرز الأقماح وتوريدها في 14 موقعا

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال زيارته لصوامع طامية، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أعمال توريد القمح المحلي لعام 2023، عقب تفقده لأعمال حصاد محصول القمح في أحد الحقول بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، للوقوف على سير العمل بالصوامع، ومتابعة أعمال توريد محصول القمح بها.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة، والدكتور خالد سليم رئيس فرع هيئة سلامة الغذاء بالفيوم، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ومدير عام صوامع طامية، وأعضاء لجنة استلام وفرز الأقماح.

تحديد درجة نقاوة القمح ومستوى الرطوبة

وخلال الزيارة، تابع محافظ الفيوم، أعمال لجنة استلام محصول القمح، وآليات أخذ العينة من الأقماح لتحديد درجة نقاوتها ومستوى الرطوبة بها، حيث يمر المحصول بعدة مراحل عقب وصوله لصوامع التخزين منها الوزن بميزان «البسكول»، وإنزاله بـ«النقرة» واستقبال الأقماح بالصومعة.

واستمع المحافظ لشرح حول مراحل توريد الأقماح، بداية من دخول السيارات الواردة مروراً بلجنة الفرز حتى إصدار بيان بالوزن والتفاصيل، وآلية سداد المستحقات المالية للمزارعين والموردين.

تيسير الإجراءات أمام المزارعين

ووجّه المحافظ، خلال زيارته لصوامع تخزين القمح بطامية، بتيسير الإجراءات أمام المزارعين وموردي الأقماح، مشددًا على وضع آلية واضحة لتوريد القمح مساعدة وتسهيلًا على المزارعين، مؤكدًا سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مضيفًا أنّ الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية.

صومعة طامية الأكبر

ومن جهته أوضح وكيل وزارة التموين، أنّ صومعة طامية تضم 12 خلية، سعة كل خلية 5 آلاف طن بإجمالي طاقة تخزينية 60 ألف طن، وأنّ العمل يجري على قدمٍ وساق لاستقبال الأقماح من الموردين، مشيرًا إلى أنّ خلايا الصومعة بها تهوية للحفاظ على المخزون من الأقماح لأطول فترة ممكنة لحين تسليمها للمطاحن التموينية.

توريد الأقماح في 14 موقعًا

وأضاف، أنّ الأقماح يتم توريدها بعدد 14 موقعًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المزارعين والموردين، بواقع عدد 3 صوامع وهي، صوامع طامية، وصوامع قصر الباسل، وصوامع الفيوم، وعدد 4 هناجر وهي هنجر دمو، وهنجر دانيال، وهنجر تطون، وهنجر طامية، وعدد 7 شون ومركز تجميع، وهي شون سيلا، ومطرطارس، وقلمشاه، والشواشنة، والعزب، وأبشواي، ومركز تجميع جرفس.