محافظ الفيوم يستعرض مشروعات «حياة كريمة» أمام سفراء دول أمريكا اللاتينية

استعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المشروعات القومية التي تنفذها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري في مركزي إطسا ويوسف الصديق، والتي تشمل مختلف القطاعات فيما يخص البنية الأساسية والتمكين الاقتصادي، وذلك من خلال عرض فيلم تسجيلي أمام سفراء دول أمريكا اللاتينية خلال زيارتهم لقرية تونس السياحية وبحيرة قارون.

وتضمنت الأفلام التسجيلية عرض الحرف التراثية والبيئية التي تشتهر بها محافظة الفيوم، فضلًا عن بعض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتطوير الحضاري، والمشروعات الخدمية، إضافة إلى المقومات السياحية والأثرية لمحافظة الفيوم، والبيئات الطبيعية المتنوعة والمتفردة التي تتميز بها دون غيرها.

حضور واسع لسفراء دول أمريكا اللاتينية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بحضور السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارحية للشئون الأمريكية، ولويس راؤول إستيفز سفير جواتيمالا عميد السلك اللاتيني المعتمد بالقاهرة، وسفراء دول أمريكا اللاتينية "بنما، وكولومبيا، وفنزويلا، والإرجواي، وبيرو، وشيلي، والأرجنتين، وكوبا، والإكوادور، والبرازيل، والدومينيكان، والبراجواي، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية، وذلك في أحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون.

استعراض مشروعات «حياة كريمة»

وتناول اللقاء، استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بالريف المصري، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتًا إلى أنّ الدولة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا وخاصًا بالقرى الريفية، بهدف بناء الإنسان والعمران معًا، فضلًا عن التوسع والترويج للحرف اليدوية والتراثية بهدف التنمية الريفية.

الارتقاء ببحيرة قارون وتطهيرها

وأشار محافظ الفيوم إلى جهود الدولة للارتقاء ببحيرة قارون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير كافة البحيرات في مصر، ومنها بحيرة قارون لما تمثله من أهمية كبرى للعاملين في قطاعي الصيد والسياحة، وذلك من خلال تنفيذ أعمال تطهير وتأهيل للمجاري المائية والترع، وزيادة نسبة المياه العذبة التي تصل إليها عبر تعميق وتوسيع مجرى بحر يوسف، وكذلك معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي للحد من نسب التلوث، وذلك لتعود إلى سابق عهدها.

الارتقاء بمختلف القطاعات الخدمية

وشدد محافظ الفيوم، على أنّ الدولة المصرية تستهدف الارتقاء بمختلف القطاعات التنموية والخدمية في جميع محافظات الجمهورية، بدءًا من الصحة ومرورًا بالتعليم، والزراعة، والسياحة، والصناعة، والري وغيرهم من مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي.

تغيير مفهوم زيارة اليوم الواحد

وأكد المحافظ، أهمية تغيير مفهوم زيارة اليوم الواحد لمحافظة الفيوم إلى عدة أيام، من خلال تنمية الوعي الأثري السياحي للأجانب والمصريين، وتعريفهم بالأماكن السياحية الموجودة بالمحافظة، لافتًا إلى أنّه يجرى التنسيق لوضع آليات تستهدف الترويج السياحي، والتوسع في المنتجات الحرفية اليدوية التراثية، والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

تنمية حقيقة على أرض الفيوم

من ناحيتهم، أوضح سفراء دول أمريكا اللاتينية، أنّ الأفلام التسجيلية التي شاهدوها، والشروح التوضيحية التي قدمها محافظ الفيوم يعدان رسالة تعريفية قوية لما يحدث من تنمية حقيقية على أرض إقليم الفيوم، من خلال تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، وتنفيذ المشروعات الحرفية.

وأعرب سفراء دول أمريكا اللاتينية، عن سعادتهم بزيارة محافظة الفيوم، مقدمين الشكر للدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشكر لمحافظ الفيوم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.