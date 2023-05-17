مقرر مساعد المحور المجتمعي بالحوار الوطني: سنناقش أسباب التفكك الأسري

قالت الدكتور هانيا الشلقاني مقرر مساعد المحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن التماسك الأسري ليس مسؤولية الأسرة وحدها، بل دور الدولة والإعلام والتعليم.

الشلقاني: الأسر السعيدة متشابهة لكن الأسر المفككة لها أسباب مختلفة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأسر السعيدة متشابهة لكن الأسر المفككة لها أسباب مختلفة، وبالتالي لا بد أن يناقش الحوار الوطني أسباب تفكك الأسرة ومن أين يمكن أن يبدأ العلاج.

ولفتت إلى أن أهمية دور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، وهو لا يقل أهمية عن المعلم، وله دور في متابعة التلاميذ، من لم يحضر ولماذا تغيب، وتحليل سلوكيات التلاميذ لمعرفة من يحتاج المساعدة أو التقويم، وفي المحور الاجتماعي لن يكون هناك اختلاف في الرؤى، كل احتياجات المجتمع المصري المفيدة يتفق عليها الجميع، لا أحد سيختلف على تطوير المدرس وتطوير التعليم.