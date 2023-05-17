جامعة سنجور بالإسكندرية تنظم دورة لـ80 دبلوماسيا من الدول الفرانكوفونية

تنظم جامعة سنجور في الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في 4 يونيو المقبل، الدورة الثانية من الفصل الدبلوماسي، للدبلوماسيين الشباب من جميع الدول الفرانكوفونية حول موضوع الدبلوماسية والعولمة والفرانكوفونية: الدبلوماسية الفرنكوفونية في مواجهة التحديات المعاصرة للعولمة، بمشاركة 80 دبلوماسيًا من 32 دولة.

تطوير المعرفة لدى الدارسين

ويهدف برنامج التدريب إلى تطوير المعرفة الأساسية لدى متخذي القرار والمسؤولين في مجال العلاقات الخارجية في تلك البلاد، كما يهدف إلى تعزيز الخبرات في مجال العلاقات الدولية وخاصة العولمة والقضايا العالمية، بالإضافة إلى اكتساب المهارات العملية في مجال التفاوض الدولي وإدارة الأزمات.

الهدف من الدراسة في الجامعة

ويستهدف التدريس، الدبلوماسيين الشباب والمسؤولين من وزارات الخارجية والمسؤولين المعتمدين لدى المنظمات الدولية والإقليمية والعلاقات الدولية في السلطات المحلية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الطابع الدولي، كما يتضمن البرنامج فترة مخصصة للزيارات المؤسساتية والثقافية في القاهرة.

جامعة دولية في الإسكندرية

وجامعة سنجور، هي الجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية للتنمية الإفريقية، وتحتضنها الإسكندرية، وتأسست عام 1989، واستقبلت أول دفعة بها عام 1990، ويرأس مجلس إدارتها الدكتور هاني هلال والمدير التنفيذي لها البروفيسور تييري فرديل.